"صحة مكة" تطلق مباردة "الوقاية من أمراض السرطان"

تستهدف التوعية ورفع الروح المعنوية للمصابين

أطلقت الشؤون الصحية بمكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة الحملة التوعوية بأهمية الوقاية من أمراض السرطان بعنوان #امش 30 وبمشاركة مجموعات ياموهوب للفن والإبداع وفريق "أنا صحي" التطوعي.

وصاحب الفعالية أركان متعددة لتوعية بمرض السرطان من كل الجهات؛ حيث تهدف المبادرة إلى تعزيز الروح المعنوية الإيجابية، وإدخال الفرح والسعادة إلى قلوب المصابين.

وتضمنت الفعالية كلمة من المتعافين بينت أهمية التثقيف الصحي في ما يخص السرطان ومكافحة التدخين وغيره من المسببات.

يُذكر أن هذه المبادرة التطوعية تأتي من باب المسؤولية المجتمعية بهدف نشر الوعي المجتمعي الصحي، والحث على كيفية التعامل مع المرضى ومساندتهم بصناعة الأمل ورسم السعادة على محياهم.