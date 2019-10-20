أجواء العاصمة وفق توقعات المسند .. الرطوبة والحرارة

الرياح شرقية ضعيفة تصل سرعتها إلى 10 كم في الساعة

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن يكون طقس مدينة الرياض اليوم، صحواً والرياح شرقية ضعيفة تصل سرعتها إلى 10 كم في الساعة.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": إن درجة الرطوبة في العاصمة تبلغ 5 %، ومتوسط درجة الحرارة اليوم 34 درجة مئوية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقتَي (جازان، عسير)، فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق (الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، حائل، الحدود الشمالية).

المسند الرطوبة الحرارة حالة الطقس

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20 أكتوبر 2019 - 21 صفر 1441 08:23 AM

الرياح شرقية ضعيفة تصل سرعتها إلى 10 كم في الساعة

أجواء العاصمة وفق توقعات المسند .. الرطوبة والحرارة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن يكون طقس مدينة الرياض اليوم، صحواً والرياح شرقية ضعيفة تصل سرعتها إلى 10 كم في الساعة.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": إن درجة الرطوبة في العاصمة تبلغ 5 %، ومتوسط درجة الحرارة اليوم 34 درجة مئوية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقتَي (جازان، عسير)، فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق (الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، حائل، الحدود الشمالية).

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