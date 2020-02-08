"الصحة": لم نسجِّل أي إصابة بفيروس كورونا.. وفحصنا 4610 رحلات جوية

أكدت أنه يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في المنافذ

أكدت وزارة الصحة اليوم السبت أنها لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة بفيروس ‎كورونا الجديد داخل السعودية، مشيرة إلى أنه يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في المنافذ لمنع وفادة الفيروس إلى السعودية.

وأوضحت "الوزارة" عبر حسابها الرسمي في "تويتر" أنها فحصت منذ ظهور الفيروس 3195 من الرحلات الجوية المباشرة من الصين، كما تم فحص 1415 من الرحلات الجوية غير المباشرة من الصين.