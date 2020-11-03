ألمانيا تشدِّد إجراءات التفتيش على الحدود بعد هجمات فيينا

مشتبه به واحد على الأقل لا يزال طليقًا

أعلنت السلطات الألمانية اليوم الثلاثاء أنها فرضت إجراءات تفتيش معززة على الحدود بين ألمانيا والنمسا بعد الهجمات الدامية التي وقعت في فيينا مساء أمس.

وبيّن ناطق باسم الشرطة الألمانية أن عمليات التفتيش على الحدود تعتبر أولوية تكتيكية بالنسبة إلى الشرطة الفيدرالية، وفقًا لـ "فرانس 24".

وأُطلقت ليل الاثنين/ الثلاثاء عملية مطاردة لمنفّذي هجوم فيينا، الذي خلف أربعة قتلى حتى الآن، وزرع الرعب في العاصمة النمساوية، واعتبره المستشار سيباستيان كورتز "هجومًا إرهابيًّا".

وطوقت المدينة جوًّا بطائرات هليكوبتر، وعلى الأرض بنشر عناصر من الشرطة بهدف العثور على مشتبه بهم آخرين محتملين. ويحاول المحققون تحديد ما إذا كان هناك أكثر من فارٍ واحد؛ لأن إطلاق النار وقع في أماكن متفرقة.

وكان وزير الداخلية كارل نيهامر قد ذكر في وقت سابق أن مشتبهًا واحدًا على الأقل ما زال طليقًا.



