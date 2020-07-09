"الصحة العالمية": كورونا خارج عن السيطرة بمعظم الدول ويزداد سوءًا

مع تجاوز عدد حالات الإصابة حاجز الـ12 مليونًا.. في ظل تسارع المعدل

أعلن رئيس منظمة الصحة اليوم أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خارج عن السيطرة في معظم أنحاء العالم ويزداد سوءًا.

تزامن ذلك التصريح الذي أوردته "رويترز"، مع تجاوز عدد حالات الإصابة حاجز الـ12 مليونًا، بزيادة تصل لنحو مليون إصابة في أقل من أسبوع.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن عدد الحالات هو ثلاثة أمثال عدد حالات الإنفلونزا التي تسجل سنويًا.

وكان عدد المصابين بالفيروس المسبب لمرض "كوفيد-19" 11 مليونًا، الجمعة الماضية، مما يعني أن العالم سجل مليون إصابة جديدة خلال أقل من أسبوع.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات عالميا 552 ألف شخص، فيما تعافى نحو 7 ملايين آخرين.