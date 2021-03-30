أمانة جدة تغلق 90 منشأة مخالفة للتدابير الوقائية

بعد تنفيذ 4260 جولة رقابية في المحافظة والبلديات

نفّذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها، أمس، 4267 جولة رقابية، أسفرت عن إغلاق 92 منشأة تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية.

جاء ذلك خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، والحد من انتشار "كورونا المستجد".

وأوضحت الأمانة أن الفِرَق الميدانية رصدت 166 مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية، و15 بلدية محافظة تابعة لأمانة جدة.