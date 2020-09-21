العملة الروسية تهوي لأدنى مستوى منذ 4 أعوام

تأثرت بانخفاض حاد في أسعار النفط

هبط الروبل الروسي أثناء التعاملات اليوم الاثنين إلى أدنى مستوى في أكثر من أربعة أعوام أمام اليورو متأثرًا بانخفاض حاد في أسعار النفط، واستمرار تضرُّر الأصول الروسية من تراجع شهية المستثمرين للمخاطرة.

وهبط الروبل إلى 90.40 مقابل اليورو، وهو أضعف مستوى له منذ فبراير (شباط) 2016، وإلى 76.55 أمام الدولار الأمريكي قرب أدنى مستوى في خمسة أشهر، وفقًا لـ"رويترز".

وكانت العملة الروسية قد سجّلت مستويات قوية في مطلع العام عند 70 مقابل اليورو، و61 أمام الدولار.

وانخفضت أيضًا المؤشرات الرئيسية للأسهم الروسية متأثرة بهبوط أسعار النفط. وسجل مؤشر الأسهم المقوَّمة بالدولار أضعف مستوى له منذ الثاني والعشرين من مايو (أيار) مع هبوطه 3.8 في المئة، في حين انخفض مؤشر الأسهم المقوَّمة بالروبل 2.9 في المئة.