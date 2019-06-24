الميموني يستعرض مع مدير عام النقل بمكة المشروعات التنموية

بحث المتعثرة منها وآلية إنجازها بالشكل المأمول

التقى محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني بمقر المحافظة المهندس خالد بن سباح العتيبي مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة.

واستعرض الميموني خلال اللقاء المشروعات التنموية لوزارة النقل بالمحافظة الجاري تنفيذها والمتعثر منها وآلية إنجازها بالشكل المأمول.

من جهة أخرى قدم العتيبي شكره وتقديره لمحافظ الطائف على جهوده المبذولة لخدمة المحافظة، مؤكدًا أنه سيتم الوقوف ميدانيًا على هذه المشروعات خلال زيارته للمحافظة.