عُمان ترحب بمبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية

رحبت سلطنة عُمان بالمبادرة التي أعلنتها المملكة العربية السعودية؛ للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في الجمهورية اليمنية.
وأكدت أنها ستستمر في العمل مع المملكة والأمم المتحدة والأطراف اليمنية المعنية بهدف تحقيق التسوية السياسية المنشودة التي تعيد لليمن أمنه واستقراره وبما يحفظ أمن دول المنطقة ومصالحها.
سلطنة عُمان حل سياسي للأزمة في الجمهورية اليمنية
أكدت أنها ستستمر في العمل مع المملكة والأمم المتحدة
رحبت سلطنة عُمان بالمبادرة التي أعلنتها المملكة العربية السعودية؛ للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في الجمهورية اليمنية.
وأكدت أنها ستستمر في العمل مع المملكة والأمم المتحدة والأطراف اليمنية المعنية بهدف تحقيق التسوية السياسية المنشودة التي تعيد لليمن أمنه واستقراره وبما يحفظ أمن دول المنطقة ومصالحها.