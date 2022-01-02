"الصحة": تسجيل 1024 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 298 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 2 يناير 2022، تسجيل 1024 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 558106 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 298 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 542413 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8879 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 69 حالة.