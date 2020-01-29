قاسم حداد في أمسية شعرية بـ"فنون جازان"

مساء الخميس.. تحت عنوان "مكان آمن للحب"

يحلُّ مساء غد الخميس 30 يناير الشاعر البحريني قاسم حداد ضيفًا على جازان، وذلك في أمسية تنظمها جمعية الثقافة والفنون، ومجلس شباب جازان.

وحصل قاسم حداد مؤخرًا على جائزة الملتقى الدولي الخامس للشعر العربي.

وتأتي هذه الأمسية إضافة إلى سلسلة مشاركاته الثقافية في المملكة العربية السعودية التي بدأت منتصف الثمانينيات من القرن الماضي في المنطقة الشرقية في أمسية يقول عنها حداد: "أذكر أنني كنتُ مرتبكًا جدًّا، وتصببتُ عرقًا يكفي لغرق جمهور الأمسية".

ويضيف قاسم عن ذكريات مشاركاته الثقافية في السعودية قائلاً: "إذا صحت لي الإشارة لمفارقة عجيبة أقول إنني كنت قد تلقيت دعوة من مهرجان الجنادرية أوائل ثمانينيات القرن الماضي، وفي الجسر منعوني من العبور، وتكرر ذلك المنع مرات عدة. وصديقي الشاعر غازي القصيبي -رحمه الله- سمع عن ذلك؛ وسعى وقتها لرفع اسمي من المنع".

كما عبَّر قاسم عن سعادته بأمسية جازان.

وتُقام الأمسية في مسرح المركز الثقافي بجازان، ويديرها الشاعر أحمد الملا.