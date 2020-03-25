بالفيديو.. "تغريد الطاسان": أصبت بـ"كورونا" نتيجة مخالطة أقارب لم تظهر عليهم علامات الإصابة

وجّهت نصائح بالالتزام بالإجراءات الوقائية

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للكاتبة والإعلامية والتربوية القديرة والناشطة الاجتماعية في المجالات الإنسانية والتطوعية تغريد الطاسان، حيث أصيبت وبناتها بفيروس "كورونا" وهي في العزل الإجباري.

وأعلنت "الطاسان"، خلال الفيديو، إصابتها بالفيروس نتيجة مخالطتها لأقارب لها قبل ثلاثة أسابيع، في زيارة عائلية، ولم تظهر عليهم علامات الإصابة بالفيروس، مقدمة مجموعة من النصائح والتوجيهات التي أوصت خلالها بالالتزام بالتعليمات وعدم الخروج، والتقيد بالاحترازات الطبية من لبس الكمام والقفازات؛ حفاظاً على المجتمع من تفشي هذا الوباء.

وعلق ناشطون على المقطع بتوجيه الدعوات الصادقة لها ولجميع المصابين بالشفاء التام، مؤكدين أن كلماتها رسالة نصح للجميع بالالتزام بالتعليمات التي تصدرها الدولة حماية للجميع من هذا الوباء.