عبر التحويل السريع .. "تعليم الجوف" تُودع مكافآت الطلاب عن شوال

لـ 4653 مستفيداً من برنامج الإعانات من مدارس التحفيظ وأبناء المعلمين

أودعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف، أكثر من 1.8 مليون ريال في الحسابات البنكية، عبر نظام التحويل السريع، لنحو ٤٦٥٣ طالباً وطالبة مستفيدين من برنامج الإعانات والمكافآت.

وأوضح مدير إدارة خدمات الطلاب صقر بن فرحان الصقر؛ قائلاً: إن المبلغ يمثل مكافآت طلاب وطالبات مدارس تحفيظ القرآن الكريم وبرامج التربية الخاصة وأبناء المعلمين والمعلمات المتوفين، لشهر شوال لعام 1440 هـ.