هيئة المقيمين تُوقف منشأتي تقييم عن مزاولة المهنة

فرضت غرامات مالية على مقيمين بسبب مخالفات

أقرت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين -ممثلة في لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المقيمين المعتمدين- عدة مخالفات الأسبوع الماضي، تَنَوعت بين غرامات مالية قدرها 115 ألف ريال لثلاث منشآت تقييم وإيقاف منشأتين لمدة 90 يومًا؛ وذلك لمخالفتهم أحكام نظام المقيمين المعتمدين ولوائحه التنفيذية.

وقد ألزم نظام المقيمين المعتمدين جميعَ المقيمين المعتمدين بالتقيد بمعايير التقييم والمعايير الفنية التي تصدرها الهيئة، واعتمدتها معايير التقييم الدولية المقرة من مجلس معايير التقييم الدولية.

وأصدرت لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المقيمين المعتمدين التي شُكّلت بقرار وزير التجارة والاستثمار، قراراتها بإيقاف منشأتين عن مزاولة المهنة لمدة 90 يومًا، وإيقاع عقوبة غرامة مالية بقيمة 100 ألف ريال لمنشأة تقييم خالفت هذه المعايير، وغرامات مالية أخرى تراوحت بين 5000 ريال وحتى 10000 ريال لعدة منشآت خالفت النظام.

وأوضحت الهيئة أن المادة "15" من نظام المقيمين المعتمدين أكدت وجوب الالتزام بسلوك المهنة وآدابها، ومعايير التقييم، والمعايير الفنية التي تصدرها الهيئة، كما ذكرت المادة "33" مخالفات هذا النظام، والتي منها: مزاولة مهنة التقييم دون الحصول على ترخيص، أو مزاولة المهنة بعد إلغاء الترخيص أو شطبه أو انتهائه، أو تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة، وتنوعت المخالفات التي قد توقعها لمخالفي أحكام النظام؛ حيث تبدأ بالإنذار أو اللوم أو الإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة لا تزيد على سنة، أو غرامة مالية تصل إلى مائتيْ ألف ريال، أو شطب قيد المخالف من سجل المقيمين، وقد تصل إلى سجن مدة لا تتجاوز سنة، كما يجب أن يتوافق نوع العقوبة مع حجم المخالفة.

جدير بالذكر أن الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين سلّمت، حتى نهاية الربع الثالث من هذا العام 491 ترخيصًا لمزاولة مهنة التقييم بمختلف فروعه في مختلف مناطق المملكة، كما أتاحت للراغبين في الاستفادة من خدمات المقيمين نظام "قيم" qaym.sa، الذي يربط المستفيدين بالمنشآت المرخصة، ويمكّنهم من الوصول لهم والتعامل معهم من خلال نظام إلكتروني متكامل.