مصادر: التصريح من توكلنا واعتمرنا شرط لدخول المسجد الحرام حفاظًا على سلامة المصلين والمعتمرين

نفت مصادر مطلعة ما تردد عن السماح للمحصنين بالصلاة في المسجد الحرام بدون تصريح.

وقالت المصادر: "لا يُسمح بالدخول إلا بعد الحصول على تصريح عمرة أو صلاة وموعد من تطبيقَي توكلنا أو اعتمرنا؛ وذلك بهدف منع تفشي فيروس كورونا، والحفاظ على سلامة وصحة المصلين والمعتمرين".

فيروس كورونا الجديد تطبيق توكلنا تطبيق اعتمرنا المسجد الحرام لقاح كورونا الحرم المكي

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06 أغسطس 2021 - 27 ذو الحجة 1442 11:15 PM

مصادر: التصريح من توكلنا واعتمرنا شرط لدخول المسجد الحرام حفاظًا على سلامة المصلين والمعتمرين

عبدالله البرقاوي

الرياض

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نفت مصادر مطلعة ما تردد عن السماح للمحصنين بالصلاة في المسجد الحرام بدون تصريح.

وقالت المصادر: "لا يُسمح بالدخول إلا بعد الحصول على تصريح عمرة أو صلاة وموعد من تطبيقَي توكلنا أو اعتمرنا؛ وذلك بهدف منع تفشي فيروس كورونا، والحفاظ على سلامة وصحة المصلين والمعتمرين".

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فيروس كورونا الجديد تطبيق توكلنا تطبيق اعتمرنا المسجد الحرام لقاح كورونا الحرم المكي

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