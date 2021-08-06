مصادر: التصريح من توكلنا واعتمرنا شرط لدخول المسجد الحرام حفاظًا على سلامة المصلين والمعتمرين

نفت مصادر مطلعة ما تردد عن السماح للمحصنين بالصلاة في المسجد الحرام بدون تصريح.



وقالت المصادر: "لا يُسمح بالدخول إلا بعد الحصول على تصريح عمرة أو صلاة وموعد من تطبيقَي توكلنا أو اعتمرنا؛ وذلك بهدف منع تفشي فيروس كورونا، والحفاظ على سلامة وصحة المصلين والمعتمرين".