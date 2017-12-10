الزكاة والدخل: لاصحة لفرض غرامة على السجلات التجارية التي لا تزاول نشاطاً اقتصادياً

أكد الحساب الرسمي لنظام ضريبة القيمة المضافة بأنه لا صحة لما تم تداوله عن فرض غرامة على السجلات التجارية التي لا تزاول نشاطاً اقتصادياً.
وقال: التسجيل إلزامي في ضريبة القيمة المضافة قبل نهاية يوم 20 ديسمبر 2017م للمنشآت التي تتجاوز إيراداتها السنوية مليون ريال سعودي فقط.
أكد الحساب الرسمي لنظام ضريبة القيمة المضافة بأنه لا صحة لما تم تداوله عن فرض غرامة على السجلات التجارية التي لا تزاول نشاطاً اقتصادياً.
وقال: التسجيل إلزامي في ضريبة القيمة المضافة قبل نهاية يوم 20 ديسمبر 2017م للمنشآت التي تتجاوز إيراداتها السنوية مليون ريال سعودي فقط.