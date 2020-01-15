الهلال ينتزع الصدارة من النصر.. الأهلي يعود للمربع.. الاتحاد "يتحسن ".. والشباب "يفرمل " الحزم

"سبق" تقرأ أوراق الجولة 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

انتزع الهلال صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم من فم غريمه التقليدي النصر، مع نهاية ختام الجولة 14 ( بفارق الأهداف مع أفضلية مباراة مؤجلة للهلال ) وجاء النصر وصيفاً ( الأقوى دفاعاً).

ولازال ضمك يتذيل قائمة الترتيب، إلى جانب صراع بين الثنائي الفتح والعدالة ( 9 نقاط فقط ) حيث لازال الفريقان في دائرة الخطر.

"سبق" تقلب أبرز ما جاء في الجولة 14 من الدوري، قبل ختام منافسات الدور الأول وإعلان بطل الشتاء.

صدارة هلالية.. ووصافة نصراوية

بعد الفوز العريض الذي حققه الهلال على نظيره الوحدة 3/1، تربع الأزرق على قمة الترتيب ( 33 نقطة ) يليه الغريم التقليدي النصر في المركز الثاني بذات الرصيد النقطي، لكن الفارق التهديفي يصب لصالح الأزرق ( 40 هدفاً ).

صحوة أهلاوية اتحادية

عالج المدير الفني للأهلي السويسري " جروس " بعض أخطاء الفريق التي وقع فيها خلال الجولة الماضية وعاد لسكة الانتصارات عبر بوابة فارس الجنوب ( أبها ) وقفز للمركز الثاني ( 26 نقطة ) وسط مزاحمة الرائد ( المنتشي ) بذات الرصيد ،لكن فارق الأهداف يصب لمصلحة الأخضر.

في المقابل تحسن أداء الاتحاد ( نسبياً) وخطف تعادلاً مثيراً أمام النصر، بعد أن جرد الأخير من الصدارة بهذا التعادل.

لكن التعادل أبقى الاتحاد في مركزه الـ13 برصيد 14 نقطة.

الشباب (يفرمل ) الحزم

لم يمنح الشباب الحزم فرصة خطف النقاط الثلاث أو حتى نقطة واحدة فانتصر على ( قاهر الكبار ) على أرضه وبين جماهيره بهدف دون مقابل، وضع الشباب في المركز الثامن برصيد 21 نقطة، فيما بقي الحزم في المركز الـ 12 برصيد 15 نقطة.

"قوميز "يخطف الصدارة من "حمدالله"

عاد لاعب الهلال الفرنسي " قوميز" لممارسة هوايته وسجل ثنائية في مرمى الوحدة وضعته في صدارة الهدافين بـ 12 هدفاً، يليه هداف النصر التاريخي المغربي "حمدالله " بـ 10 أهداف، ويأتي مهاجم الأهلي السومة ثالثاً بـ9 أهداف.