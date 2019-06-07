الكبار والصغار يشاركون في أجواء العيد بمحافظة وادي الفرع

"آل مشيط" رعى انطلاق الفعاليات بحضور المشايخ والأعيان

شهدت محافظة وادي الفرع مساء ثاني أيام العيد، فعاليات متنوعة برعاية محافظ وادي الفرع عايض بن سعيد آل مشيط بإشراف بلدية وادي الفرع، وبحضور مديري الإدارات الحكومية ورؤساء المراكز ومشايخ وأعيان المحافظة.

وفور وصول المحافظ إلى مقر الاحتفال أمام حديقة الملك عبدالعزيز بالمحافظة، بدأت فقرات الحفل بتلاوة عطرة من القرآن الكريم.

وألقى رئيس بلدية محافظة وادي الفرع الدكتور محمد بن مبارك السهلي كلمة قال فيها: من أرض الولاء من أرض الانتماء محافظة وادي الفرع أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان وأمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأضاف: احتفالية المعايدة السنوية لمحافظة وادي الفرع التي نالت رعاية القيادة وهذا العيد السعيد يأتي لنتلاقى وتتلاقى قلوبنا بالمحبة وتتصافح أيدينا بالتسامح ولنجعل حب محافظتنا غايتنا وتطويرها ورقيها مقصدنا.

ووجّه شكره لراعي الحفل محافظ وادي الفرع على جهوده في إنجاح وإقامة هذا الحفل البهيج، واللجنة المنظمة وكل من ساهم وشارك من الإدارات الحكومية والشركات والمؤسسات و رجال الأعمال ومشايخ وأعيان وأهالي محافظة وادي الفرع.

وأطلق أبناء المحافظة وسمًا تحت عنوان #وادي_الفرع_تحتفل، وثقوا فيه العديد من المشاهد والفعاليات التي شارك بها العديد من كبار السن والأطفال، فضلاً عن الأفلام الوثائقية عن المحافظة والفنون الشعبية التي تشتهر بها وادي الفرع منذ الزمن القديم.