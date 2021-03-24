رئيس البرلمان العربي يُصاب بـ"كورونا" وسيخضع للحجر الصحي

عبر تغريدة بحساب البرلمان على "تويتر" متمنياً له الشفاء العاجل

أعلن البرلمان العربي عن إصابة السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بفيروس كورونا، متمنياً له الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية.

كما يؤكد أنه يتمتع بصحة جيدة، وسيخضع للحجر الصحي ويمارس مهام عمله عن بعد.



جاء ذلك في تغريدة عبر حساب البرلمان العربي بمنصة تويتر.