"الصحة": لم نسجل أي إصابة بفيروس كورونا الجديد

أكدت وزارة الصحة، عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد؛ مبينة أنها تطبق الإجراءات الاحترازية في المنافذ.
وقالت عبر حسابها في "تويتر": بفضل الله لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة بفيروس #كورونا الجديد داخل المملكة، ويتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في المنافذ لمنع وفادة الفيروس إلى المملكة.وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد
قالت: تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في المنافذ
أكدت وزارة الصحة، عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد؛ مبينة أنها تطبق الإجراءات الاحترازية في المنافذ.
وقالت عبر حسابها في "تويتر": بفضل الله لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة بفيروس #كورونا الجديد داخل المملكة، ويتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في المنافذ لمنع وفادة الفيروس إلى المملكة.