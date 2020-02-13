"الصحة": لم نسجل أي إصابة بفيروس كورونا الجديد

قالت: تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في المنافذ

أكدت وزارة الصحة، عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد؛ مبينة أنها تطبق الإجراءات الاحترازية في المنافذ.

وقالت عبر حسابها في "تويتر": بفضل الله لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة بفيروس #كورونا الجديد داخل المملكة، ويتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في المنافذ لمنع وفادة الفيروس إلى المملكة.