"المركز الأوروبي": بريطانيا لم تبلغ بعدُ ذروة تفشي "كورونا"

"آمون" أشارت إلى أن الحالة تنطبق على 5 دول في القارة

ذكرت رئيسة المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها أندريا آمون، اليوم (لاثنين)، أن بريطانيا واحدة من خمس دول أوروبية لم تبلغ بعد ذروة تفشي فيروس كورونا المستجد، وهو ما يناقض الخط الذي تنتهجه الحكومة البريطانية.

وأضافت أندريا آمون لنواب البرلمان الأوروبي أن بلغاريا ما زالت تشهد زيادة في الحالات ولم يشهد المركز تغيرا كبيرا على مدى 14 يوما في بريطانيا وبولندا ورومانيا والسويد، وفقاً لـ"رويترز".

وأشارت رئيسة المركز في مؤتمر عبر الأقمار الصناعية، إلى أن بقية الدول الأوروبية تشهد تراجعا في أعداد حالات الإصابة، وحتى أمس الأول كان يبدو أن الموجة الأساسية لانتقال العدوى في أوروبا تجاوزت ذروتها.

وسجلت بريطانيا إلى اليوم نحو 190 ألف حالة إصابة بالفيروس ونحو 28500 حالة وفاة، وإيطاليا هي الدولة الوحيدة في أوروبا التي سجلت عددا أكبر حتى الآن من الوفيات بمرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بالفيروس.