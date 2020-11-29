خلال أسبوعين.. 7560 محاضرة افتراضية لطلبة جامعة الحدود الشمالية

بلغت أعداد الحاضرين فيها في جميع الجلسات دون تكرار أكثر من 15 ألفاً

نفّذت جامعة الحدود الشمالية 7560 محاضرة افتراضية خلال الأسبوعين الماضيين بلغت أعداد الحاضرين فيها في جميع الجلسات دون تكرار فيها أكثر من 15 ألف حاضرٍ.

وأشارت الجامعة إلى أنها أعدّت غرفة عمليات لأعضاء هيئة التدريس مدعومة فنياً ،إلى جانب إعداد خطة بديلة لإتمام العملية التعليمية حيث استفادت من نظام الدعم الفني.

جامعة الحدود الشمالية

1

29 نوفمبر 2020 - 14 ربيع الآخر 1442 11:03 AM

بلغت أعداد الحاضرين فيها في جميع الجلسات دون تكرار أكثر من 15 ألفاً

خلال أسبوعين.. 7560 محاضرة افتراضية لطلبة جامعة الحدود الشمالية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

عرعر

0 252

نفّذت جامعة الحدود الشمالية 7560 محاضرة افتراضية خلال الأسبوعين الماضيين بلغت أعداد الحاضرين فيها في جميع الجلسات دون تكرار فيها أكثر من 15 ألف حاضرٍ.

وأشارت الجامعة إلى أنها أعدّت غرفة عمليات لأعضاء هيئة التدريس مدعومة فنياً ،إلى جانب إعداد خطة بديلة لإتمام العملية التعليمية حيث استفادت من نظام الدعم الفني.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

جامعة الحدود الشمالية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020