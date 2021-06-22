أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على الباحة.. والأرصاد تنبه

قالت: الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساء وتشمل 5 محافظات

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تَضَمّن أمطارًا رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة: (العقيق، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها).

المركز الوطني للأرصاد

0

22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442 11:24 AM

قالت: الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساء وتشمل 5 محافظات

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على الباحة.. والأرصاد تنبه

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الباحة

0 137

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تَضَمّن أمطارًا رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة: (العقيق، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها).

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

المركز الوطني للأرصاد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021