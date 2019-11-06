"محمد بن فهد" يطمئن على صحة طالب تعرَّض لعارض صحي خلال حفل الخريجين

بمكالمة هاتفية لاقت إعجاب وثناء "الطالب البلوي" ووصفها بالرعاية الأبوية

أجرى الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير محمد بن فهد، وراعي حفل التخرج السادس للطلاب، أمس الثلاثاء، مكالمة هاتفية مع الطالب أصيل البلوي؛ الذي تعرَّض لعارض صحي في أثناء إلقائه كلمة الطلاب الخريجين، للاطمئنان على صحته.

وقدّم الطالب البلوي؛ شكره وعظيم امتنانه للأمير محمد بن فهد، على اهتمامه؛ مؤكداً أن هذه الرعاية الأبوية واهتمامه بأبنائه الطلاب غير مستغربة.

وكان الأمير محمد بن فهد، قد رعى حفل تخريج الدفعة السادسة من طلاب جامعة الأمير محمد بن فهد، البالغ عددهم 465 طالباً من مختلف التخصصات، بمقر الجامعة بالعزيزية بمحافظة الخُبر مساء أمس الثلاثاء.

بعد ذلك أُلقيت كلمة الخريجين ألقاها الطالب أصيل البلوي؛ والذي أعرب فيها عن سعادته هو وزملاؤه بمشاركة الأمير محمد بن فهد حفل تخرجهم، مؤكداً أنهم سيسهمون في بناء مستقبل بلادهم وخدمة مجتمعهم والتواصل بكل جدارة واقتدار مع مختلف المؤسسات العالمية والتعايش بفعالية وإيجابية مع الثقافات الإنسانية في كل بقاع الأرض.

ولفت إلى قدرات الجامعة التعليمية والخدمات المساندة التي جعلتهم قادرين على الإسهام في بناء المستقبل بكل كفاءة وفعالية واقتدار.