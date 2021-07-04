متحدث الموارد البشرية: 13 ألف عامل سعودي استفادوا من توطين المهن الهندسية

الوزارة استهدفت 9500 وظيفة في المحاسبة

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية سعد آل حماد، أن الوزارة استهدفت في توطين المهن الهندسية 7 آلاف فرصة وظيفية، لافتًا إلى أنه حتى اليوم توظيف 13 ألف عامل سعودي.

وأشار "آل حماد" في مقابلة مع قناة الإخبارية، إلى أن الوزارة استهدفت أيضًا 9500 وظيفة في مهن المحاسبة.



وعن أبرز سمات ونوعية الوظائف التي تحرص وزارة الموارد البشرية على توطينها لأبناء وبنات الوطن في القطاع الخاص؛ قال "آل حماد": "على سبيل المثال توطين المهن الهندسية، استهدفنا في توطين المهن الهندسية 7 آلاف فرصة وظيفية، وحتى اليوم تم توظيف 13 ألف عامل سعودي، في شتى القطاعات سواء كانت الصحية أو التجارية أو أنماط العمل الحديثة".