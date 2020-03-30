آخر تطورات كورونا في 10 دول.. عدد المتعافين عالميًّا فوق الـ150 ألفًا

فيما يزداد قلق العالم من الوباء الذي أصاب 723.319 حالة وقتل 33 ألفًا

مع انتشار فيروس كورونا في معظم دول العالم وتأكد رسميًّا إصابة الآلاف في 183 دولة وإقليمًا، يزداد قلق العالم من الوباء الذي أصاب 723.319 حالة حتى الآن، والمتعافون 151.801 حالة؛ فيما سجلت حالات الوفاة 33.993 حالة.

وفيما يلي آخر التطورات والأرقام وأهم الأخبار المرتبطة بفيروس كورونا حول العالم:

الهند

شهدت الهند ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا وصولًا إلى 1071، وحالات الوفاة إلى 29.

كوت ديفوار

سجلت كوت ديفوار أول وفاة على أراضيها، جراء فيروس كورونا المستجد، حسبما أعلنه وزير الصحة.

المكسيك

أعلنت المكسيك عن تسجيل 145 حالة إصابة جديدة و4 وفيات.

كوريا الجنوبية

تم الإعلان عن 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد الإصابات الكلي إلى 9661.

الصين

توفي 4 بالصين؛ ليصل إجمالي الضحايا إلى 3304، وعدد الإصابات إلى 81470.

السودان

أعلن مسؤول في وزارة الصحة السودانية تسجيل ثاني وفاة.

المغرب

سجلت المغرب 16 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 479.

الكويت

أكد وزير الصحة الكويتي شفاء 3 حالات جديدة من كورونا، والإجمالي يرتفع إلى 67، وتسجيل 20 إصابة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 255 إصابة.

العراق

وفي العراق سجلت أعداد الفيروس 41 إصابة جديدة؛ فيما ارتفع عدد الوفيات بلبنان إلى 10 بعد وفاة شخصين.

نيبال

أعلنت الحكومة النيبالية اليوم تمديد العزل الذاتي على مستوى البلاد لمدة أسبوع؛ في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان للحكومة أن الإغلاق المفروض منذ الأسبوع الماضي سيستمر حتى 7 أبريل المقبل، وستغلق الشركات والأسواق الرئيسية وتوقف حركة النقل. كما سيستمر وقف الرحلات الجوية حتى 15 من ذات الشهر.

وأعلنت نيبال، تسجيل خمس حالات إصابة مؤكدة بالفيروس، تعافى واحد من بين المصابين، فيما لم تسجل حتى الأن أي حالات وفاة.