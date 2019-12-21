طريقة جديدة للتخلُّص من الدهون في البطن بشكل نهائي

كشفتها طبيبة غدد صماء أمريكية.. مراقبة السعرات ضروري

كشفت طبيبة الغدد الصماء الأمريكية إليزابيث لودن، عن سر جديد لفقدان الوزن حتى مع عملية التمثيل الغذائي البطيئة للتخلص من الدهون في البطن بشكل نهائي.



وقالت لودن إن السر يكمن في نظام غذائي يتم اختياره بشكل صحيح؛ حيث يجب أن يدخل الأشخاص الذين يكون معدل الأيض لديهم بطيئًا الأطعمة التي تحتوي على أحماض دهنية غير مشبعة في نظامهم الغذائي.



وأضافت: على سبيل المثال، يجب أكل الأفوكادو والجوز؛ حيث يتم امتصاصها ببطء، وسيحتاج الجسم إلى مزيد من الطاقة لهضمها. وبالتالي فإن الأيض يصبح أسرع، وفقًا لما نقلته سبوتنيك عربي عن موقع "فوكس".



بالإضافة إلى ذلك، من الضروري أن تدرج البروتينات في النظام الغذائي التي تسمح ببناء كتلة العضلات، وكذلك مراقبة نقص السعرات الحرارية؛ لأن عند نقصها سيبدأ الجسم في حرق العضلات، بينما تبقى الدهون.