السعودية دانية عقيل بطلة العالم بفئة T3.. تشارك للمرة الأولى برالي حائل

بعد أن اطمأنت على إنجازها العالمي الأول وحصولها على بطولة كأس العالم للراليات كروس كانتري (باها) فئة T3 لموسم 2021 أعلنت دانية عقيل عن مشاركتها في الجولة السادسة والأخيرة من بطولة كأس العالم لراليات الكروس كنتري هذا الموسم في مدينة حائل على متن سيارتها "Can Am Maverick X3" المصنفة فئة T3 برفقة ملاحتها الفرنسية أنطوانيا رواسارد التي ترافقها للمرة الأولى في مشوارها هذا الموسم .

تعتبر مشاركة دانية في رالي حائل تحت رعاية عدد من الشركات بمثابة اختبار لها ولملاحتها استعدادًا لمشاركتها المقبلة برالي داكار في يناير المقبل، وستكون مراحل رالي حائل ضمن مراحل داكار وستساعدها هذه المشاركة على اكتشاف تضاريس وطرقات المراحل والتعرف عليها .

وأبدت دانية عقيل سعادتها عقب إعلانها رسميًا الاشتراك برالي حائل، أعلنت أن الهدف الأساسي من هذه المشاركة هو تدريب وإجراء اختبار لها ولملاحتها وأيضًا لاختبار للسيارة التي ستستخدمها في مشاركتها الأهم، وهو رالي داكار، وقالت تعليقًا على المشاركة: "رالي حائل فرصة كبيرة لي ولفريقي استعدادًا لرالي داكار وهو الحلم الذي يراودني للمشاركة فيه منذ أن تعلقت برياضة السيارات ، والآن الحلم بدأ يقترب لتحقيقه ورالي حائل سيكون مثاليًا لي للتمرس والتعرف على بعض المرحل الخاصة لرالي داكار ."

وحول منافستها في رالي حائل ومواجهتها أبطالًا مخضرمين لهم خبرة طويلة في هذا الرالي قالت دانية: "أولاً شرف لي أن ألتقي أبناء بلدي وخاصة أبناء مدينة حائل، أنا سعيدة جدًا بهذه المشاركة والالتقاء مع هؤلاء الأبطال ولكن أؤكد أن مشاركتي للتنافس مع نفسي وأثبت جدارتي من جهة ولأكسب المزيد من الخبرة والتجربة ورفع الثقة في إمكانياتي وإمكانيات فريقي استعدادًا لداكار 2022 من جهة أخرى.

وقدمت دانية الشكر والتقدير لإدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية على ما يقدمونه لها ولفريقها من دعم ومساندة في مسيرتها مع رياضة السيارات.