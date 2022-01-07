جديد كورونا.. إصابة أكثر من 179 ألفًا ببريطانيا وتفشي "أوميكرون" بتركيا

الفيروس أصاب 410 في الجزائر و1179 بموريتانيا و6050 بالمغرب

سجّلت بريطانيا 179756 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19), و231 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث أشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان، الخميس، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 14015065، فيما بلغت حصيلة الوفيات 149515.

وذكرت وزارة الصحة التركية أنها سجلت 68413 إصابة جديدة بفيروس كورونا في زيادة قياسية جديدة، وسط ارتفاع عدد الإصابات بسبب المتحور أوميكرون، فيما أظهرت البيانات تسجيل 156 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا في المدة نفسها.

وزادت حالات الإصابة في تركيا بأكثر من الضعفين خلال نحو أسبوع مع تفشي أوميكرون.

وسجّلت الجزائر 410 إصابات جديدة وثماني وفيات، الأربعاء، حيث أوضحت وزارة الصحة الجزائرية أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 220825، والوفيات 6318.

وفي موريتانيا، بلغت الإصابات الجديدة المسجلة 1179 إصابة وأربع وفيات، حيث أشارت وزارة الصحة الموريتانية إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 45825، فيما بلغ مجموع الوفيات 880 شخصًا.

وسجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 6050 إصابة جديدة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 983929 حالة، وأفادت وزارة الصحة المغربية بأنها سجلت 11 حالة وفاة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الوباء إلى 14883، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 946289 .

