رئيس الوزراء الهندي يستقبل وزير الطاقة

تباحثا بشأن أوجه التعاون المشترك للبلدين

استقبل رئيس وزراء جمهورية الهند، ناريندرا مودي، بمقر إقامته بالرياض اليوم، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة.

واستعرض الجانبان -خلال اللقاء- أوجه التعاون المشترك في مجال الطاقة.

وحضر الاستقبال: وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي "الوزير المرافق"، ووكيل وزارة الطاقة لشؤون البترول والغاز الدكتور عابد السعدون، ووكيل العلاقات الدولية والتعاون الدولي بندر السجان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الهند الدكتور سعود الساطي.

رئيس الوزراء الهندي وزير الطاقة

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29 أكتوبر 2019 - 1 ربيع الأول 1441 01:48 PM

تباحثا بشأن أوجه التعاون المشترك للبلدين

رئيس الوزراء الهندي يستقبل وزير الطاقة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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استقبل رئيس وزراء جمهورية الهند، ناريندرا مودي، بمقر إقامته بالرياض اليوم، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة.

واستعرض الجانبان -خلال اللقاء- أوجه التعاون المشترك في مجال الطاقة.

وحضر الاستقبال: وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي "الوزير المرافق"، ووكيل وزارة الطاقة لشؤون البترول والغاز الدكتور عابد السعدون، ووكيل العلاقات الدولية والتعاون الدولي بندر السجان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الهند الدكتور سعود الساطي.

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رئيس الوزراء الهندي وزير الطاقة

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