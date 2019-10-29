رئيس الوزراء الهندي يستقبل وزير الطاقة

تباحثا بشأن أوجه التعاون المشترك للبلدين

استقبل رئيس وزراء جمهورية الهند، ناريندرا مودي، بمقر إقامته بالرياض اليوم، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة.

واستعرض الجانبان -خلال اللقاء- أوجه التعاون المشترك في مجال الطاقة.

وحضر الاستقبال: وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي "الوزير المرافق"، ووكيل وزارة الطاقة لشؤون البترول والغاز الدكتور عابد السعدون، ووكيل العلاقات الدولية والتعاون الدولي بندر السجان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الهند الدكتور سعود الساطي.