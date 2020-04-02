بيت الطالب و5 مبانٍ تعليمية بمكة تحت تصرف الصحة

بهدف مواجهة تفشي كورونا.. 48 غرفة و182 سريرًا

تَسَلّمت وزارة الصحة ممثلة في المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة، 5 مبان تعليمية بمكة المكرمة، بالإضافة إلى بيت الطالب.

يأتي ذلك تنفيذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بوقوف وتكامل جميع الأجهزة الحكومية والخاصة لمنع تفشي فيروس كورونا.

ويضم بيت الطالب بمكة، الذي سخّرته الإدارة التعليمية بمكة المكرمة لصالح وزارة الصحة، 48 غرفة و182 سريرًا، كما سلّمت الإدارة التعليمية 5 مبان تعليمية في محافظة الكامل.