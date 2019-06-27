إدارة المسالخ في مكة تنتهي من نقاط الذبح نصف الآلية

لرفع الطاقة الاستيعابية والتجاوب مع الطلبات المتزايدة

أنهت إدارة المسالخ بأمانة العاصمة المقدسة تحويل نقاط الذبائح بمسلخ المعيصم بمكة المكرمة إلى نقاط ذبح نصف آلية وتطوير مساراتها.

يأتي ذلك بهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمسلخ وزيادة الإنتاج للتعامل مع الطلبات المتزايدة على اللحوم.

وقال مدير إدارة المسالخ الدكتور سعود الحتيرشي: إدارة المسالخ وضعت خطة استراتيجية لتطوير آلية العمل هذا العام.

وأضاف: المساحة الإجمالية لمسلخ المعيصم تبلغ (3570) متراً مربعاً، بطاقةٍ استيعابية تصل إلى (20336) رأساً من الذبائح يومياً.

وأشار إلى تخصيص أربعة مسارات بألوان مختلفة بهدف تنظيم دخول الذبائح، حيث يأخذ كل مسار لونًا معيناً يتوافق مع لون ورقم الذبيحة، ويتم متابعتها عبر لوحة إلكترونية مرقمة.

وتتم تغطية كامل المسلخ بكاميرات مراقبة لضمان جودة العمل، والحرص على تطبيق كافة النواحي الفنية حسب لائحة الكشف والفحص البيطري للحوم والتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية.

وقال "الحتيرشي": مشروع تطوير نقاط الذبائح بمسلخ المعيصم يأتي تنفيذاً لتوجيهات أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، ومتابعة حثيثة من وكيل الأمين للخدمات المكلف المهندس محمد بن عبدالرحمن المورقي، فيما يتعلق بتطوير الخدمات في مسالخ العاصمة المقدسة وتوفير كافة ضمانات الذبح وفق أحدث المعايير الصحية والبيئية وإحكام الرقابة على الذبائح ولحومها.