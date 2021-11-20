"النصر" يضل الطريق للفوز .. ويتعادل مع "الرائد"

على ملعبه وبين جماهيره

واصل فريق النصر الأول لكرة القدم تحقيق نتائجه السلبية، حيث فشل في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة على التوالي عندما واجه الرائد مساء اليوم.



وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ 12 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.



أهداف المباراة جاءت في شوط المباراة الأول عن طريق كريم البركاوي للرائد في الدقيقة الخامسة قبل أن يتعادل للنصر محترفه البرازيلي تاليسكا في الدقيقة 24.



اللاعب ايدير لوبيز يعاود التقدم للرائد بعدما نجح في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 38 قبل أن يتعادل للنصر علي لاجامي في الدقيقة "45+2".



بتلك النتيجة يرفع النصر رصيده للنقطة رقم 14 كما رفع الرائد هو الآخر رصيده للنقطة رقم 18.