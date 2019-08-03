قيادة المتابعة الجوية تباشر مهامها في خدمة ضيوف الرحمن

قيادة المتابعة الجوية بقوات أمن الحج، تباشر مهامها في خدمة ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام 1440هـ، وذلك بتكثيف طلعتها الجوية في سماء المشاعر المقدسة، عبر طائرات مروحية تابعة لطيران الأمن والقوات الجوية الملكية السعودية، مزودة بتقنيات متطورة لمتابعة الخطط الأمنية والحركة المرورية، ومتابعة حركة المشاة وما يصاحبها من ظواهر سلبية كالافتراش، وكذلك مساندة نقاط الفرز؛ لمنع تسرب الحجاج غير النظاميين إلى المشاعر المقدسة؛ حيث يتم رصد الملاحظات وتوثيقها والتنسيق المباشر مع مركز القيادة والسيطرة الذي يتولّى عملية تحليل المعلومات وتقييمها ومعالجتها فوراً لتأمين سلامة الحجاج وسهولة تحركاتهم، كما تم عقد عدد من اللقاءات والاجتماعات التنسيقية مع قيادات أفرع قوات أمن الحج الأخرى؛ جرى خلالها مناقشة آليات العمل وفقاً للأدوار والمهام المناطة.