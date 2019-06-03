من أمام البيت الحرام .. "المريخي" يعلن اعتزاله الشعر الغنائي

أعلن الشاعر خالد المريخي مساء أمس اعتزاله عن الشعر الغنائي.

وقال المريخي في تغريدة له : "اللهم إني في هذه الليلة المباركة ومن أمام بيتك الحرام أعلن اعتزالي الشعر الغنائي اللهم إني أسالك الثبات والمغفرة وحسن الخاتمة .

‏(إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ)

249

03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440 04:37 AM

من أمام البيت الحرام .. "المريخي" يعلن اعتزاله الشعر الغنائي

خالد الشاماني

الرياض

92 70,005

أعلن الشاعر خالد المريخي مساء أمس اعتزاله عن الشعر الغنائي.

وقال المريخي في تغريدة له : "اللهم إني في هذه الليلة المباركة ومن أمام بيتك الحرام أعلن اعتزالي الشعر الغنائي اللهم إني أسالك الثبات والمغفرة وحسن الخاتمة .

‏(إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ)

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019