من أمام البيت الحرام .. "المريخي" يعلن اعتزاله الشعر الغنائي

أعلن الشاعر خالد المريخي مساء أمس اعتزاله عن الشعر الغنائي.

وقال المريخي في تغريدة له : "اللهم إني في هذه الليلة المباركة ومن أمام بيتك الحرام أعلن اعتزالي الشعر الغنائي اللهم إني أسالك الثبات والمغفرة وحسن الخاتمة .

‏(إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ)