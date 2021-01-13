مدير شرطة الكامل يقلد "السلمي" رتبة "رئيس رقباء"

قلّد مدير شرطة محافظة الكامل، العقيد عمر صالح الشيخ، الرقيب أول محسن ناجي السلمي، من منسوبي الشرطة رتبته الجديدة "رئيس رقباء"؛ وذلك بعد صدور الأمر بترقيته.

من جانبه، عبّر "السلمي" عن سعادته بهذه المناسبة الغالية؛ سائلًا الله عز وجل أن يوفقه لخدمة دينه ومليكه ووطنه.

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13 يناير 2021 - 29 جمادى الأول 1442 02:21 PM

مدير شرطة الكامل يقلد "السلمي" رتبة "رئيس رقباء"

صحيفة سبق الإلكترونية

مكة المكرمة

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قلّد مدير شرطة محافظة الكامل، العقيد عمر صالح الشيخ، الرقيب أول محسن ناجي السلمي، من منسوبي الشرطة رتبته الجديدة "رئيس رقباء"؛ وذلك بعد صدور الأمر بترقيته.

من جانبه، عبّر "السلمي" عن سعادته بهذه المناسبة الغالية؛ سائلًا الله عز وجل أن يوفقه لخدمة دينه ومليكه ووطنه.

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