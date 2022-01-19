ترقب بالشارع الرياضي.. اتحاد القدم يرفض تحديد موعد البت في قضية "كنو"

بدأت فصولها عندما أعلن النصـر التوقيع مع اللاعب ليرد الهلال بتجديد عقده

رفض اتحاد القدم، الحديث عن موعد البت في قضية اللاعب الدولي محمد كنو، والتي أشعلت خلافًا بين قطبي الكرة السعودية الهلال والنصر، بعد أن أعلن الأخير التوقيع معه قبل أن يعلن الهلال تجديد عقده، وسط ترقب الشارع الرياضي السعودي لموعد الإعلان في القضية الأبرز.

وقال ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم في حديث لبرنامج في المرمى معلقًا على الموضوع: إنه لا يمكن الحديث عن أي قضية لا تزال منظورة.

وكانت قضية اللاعب محمد كنو قد بدأت فصولها في السابع من يناير عندما أعلنت إدارة نادي النصـر، أنهـا اتخـذت جميـع الإجـراءات القانونيـة اللازمـة تجـاه إعـلان نـادي الهلال توقيـع عـقـد مـع اللاعـب.

وأضافت أنها أرسلت إشـعـارًا إلى نادي الهلال ولجنة الاحـتراف في الاتـحاد الـسعودي لكرة القـدم وضّـحـت فـيـه الـتبعات القانونية المترتبة على هذه المـخالفة القانونـية الكـبـيرة.

وأكدت أنها وقّـعت عـقـدًا احترافيًّا رسميًّا مـع اللاعـب "محمـد كنـو"، بعـد دخولـه فتـرة الـ6 أشهر الأخيـرة مـن عقـده الحالي مـع ناديـه؛ مشيرة إلى أنه تم رفـع نـسـخـة مـن الـعـقد فـي ذلـك الـحـين إلى لجـنـة الاحـتـراف في الاتحاد الـسعـودي لكرة القدم.

ونوهت بأنه يـتـرتب على فـسـخ هذا العقد عـقوبـات رياضية على الأطراف المـخالفة، بالإضافة لدفـع شـرط جـزائـي قـيـمـتـه 27 مليون ريـال.