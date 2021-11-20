تنبيه لـ"مركز الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على محافظة العيص

تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوّن سحب رعدية ممطرة على محافظة العيص تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبين المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ١١ صباحًا تستمر حتى الساعة الـ٧ مساءً.

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20 نوفمبر 2021 - 15 ربيع الآخر 1443 10:15 AM

تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية

تنبيه لـ"مركز الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على محافظة العيص

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوّن سحب رعدية ممطرة على محافظة العيص تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبين المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ١١ صباحًا تستمر حتى الساعة الـ٧ مساءً.

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