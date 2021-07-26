شرطة القصيم: استعادة مجوهرات تُقدَّر قيمتها بـ 80.000 ريال

قبضت على الجاني واتخذت بحقه الإجراءات النظامية وأُحيل إلى النيابة العامة

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية بالمنطقة تمكنت من استعادة مجوهرات، تُقدَّر قيمتها بمبلغ (80.000) ريال، والقبض على الجاني، وهو مواطن في العقد الخامس من العمر، قام بالسطو على منزل، وسرقتها. وقد جرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى فرع النيابة العامة.