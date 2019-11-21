الرعاية الصيدلية بـ"صحة الرياض" تفعّل الأسبوع العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية

أقامت معرضًا تضمن كتيبات توضح الأخطاء الشائعة في التعامل معها

نظمت إدارة الرعاية الصيدلية بصحة الرياض فعالية ومعرضًا للتوعية بالمضادات الحيوية بالتزامن مع الأسبوع العالمي للمضادات الحيوية، احتوى على عدد من البروشورات والكتيبات التوعوية التي توضح الأخطاء الشائعة في التعامل مع المضادات الحيوية، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للإجابة عن استفسارات الزوار عبر عددٍ من الصيادلة المؤهلين.

من جهة أخرى، ذكر الصيدلي فهد العتيبي مدير إدارة الرعاية الصيدلية بصحة الرياض أنهم حريصون على دعم مثل هذه الفعاليات التي تتوافق مع توجهات وزارة الصحة، وتخدم المرضى عبر الوصول لهم وتسهيل تلقي المعلومة الصحيحة في أماكن وجودهم.

في حين أكدت الدكتورة غادة عالم رئيس التثقيف الدوائي والإعلام الصيدلي، أنهم يهدفون إلى إلقاء الضوء أكثر على مشكلة مقاومة المضادات الحيوية من خلال توضيح الممارسة الصحيحة لأخذ المضاد، إلى جانب تصحيح مفهوم أن المضادات علاج لأمراض الشتاء، فهي لا تناسب العدوى الفيروسية أو الزكام وأعراض البرد.

بقي الإشارة إلى أن إدارة مكافحة العدوى في وزارة الصحة حرصت على المشاركة في الفعالية عبر (ركن) مرافق وأشرفت عليه الدكتورة هالة رشدي، وعدد من طالبات كلية الطب.