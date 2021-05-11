"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان

تشمل عدة محافظات حتى 7 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية تؤدي لتدن في مدى الرؤية، على محافظات الداير بني مالك، والعارضة، وفيفا، والعيدابي، وهروب.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـسابعة مساءً.

المركز الوطني للأرصاد أمطار رعدية جازان

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11 مايو 2021 - 29 رمضان 1442 03:59 PM

تشمل عدة محافظات حتى 7 مساءً

"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

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نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية تؤدي لتدن في مدى الرؤية، على محافظات الداير بني مالك، والعارضة، وفيفا، والعيدابي، وهروب.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـسابعة مساءً.

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