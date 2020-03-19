





2

عدد المصابين بلغ نحو 800 حالة مقارنة بالأمس

سويسرا.. ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا إلى 3888 والوفيات 33

أعلنت الصحة السويسرية، اليوم، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في سويسرا وإمارة ليختنشتاين إلى 3888 حالة، فيما سجل عدد الوفيات 33 حالة.



وأشارت إلى أن عدد المصابين بلغ نحو 800 حالة مقارنة بأمس الأربعاء؛ حيث بلغ عدد الوفيات 21 حالة.