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مع نشاط للرياح من خفيفة لشبه قوية على المنطقة الشرقية

أجواء حارّة بمواقع وأمطار بأخرى.. الحصيني يكشف ملامح طقس الأربعاء

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توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبد العزيز الحصيني - إن شاء الله - اليوم الأربعاء أجواءً حارة نهاراً معتدلة ليلاً على معظم المناطق.

وقال عبر تويتر: أمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة على مرتفعات مكة والباحة وعسير وجازان وسلطنة عُمان مع نشاطٍ للرياح من خفيفة لشبه قوية على المنطقة الشرقية والخليج وأجزاءٍ من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وغرب الرياض.