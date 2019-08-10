أمير الرياض بالنيابة يؤدي صلاة العيد ويستقبل المهنئين بقصر الحكم

يؤدي أمير منطقة الرياض بالنيابة، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز ـ بمشيئة الله ـ غدًا صلاة عيد الأضحى المبارك مع جموع المصلين في جامع الإمام تركي بن عبدالله وسط مدينة الرياض.
كما يستقبل في قصر الحكم عقب صلاة العيد جموع المهنئين بعيد الأضحى المبارك.
يؤدي أمير منطقة الرياض بالنيابة، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز ـ بمشيئة الله ـ غدًا صلاة عيد الأضحى المبارك مع جموع المصلين في جامع الإمام تركي بن عبدالله وسط مدينة الرياض.
كما يستقبل في قصر الحكم عقب صلاة العيد جموع المهنئين بعيد الأضحى المبارك.