أمير الرياض بالنيابة يؤدي صلاة العيد ويستقبل المهنئين بقصر الحكم

يؤدي أمير منطقة الرياض بالنيابة، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز ـ بمشيئة الله ـ غدًا صلاة عيد الأضحى المبارك مع جموع المصلين في جامع الإمام تركي بن عبدالله وسط مدينة الرياض.

كما يستقبل في قصر الحكم عقب صلاة العيد جموع المهنئين بعيد الأضحى المبارك.