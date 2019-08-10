أمطار ورياح على جنوب شرق جدة تتسبّب في انقطاع الكهرباء

الجهات المعنية باشرت وجارٍ إعادة التيار لوضعه الطبيعي

هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على عدد من الأحياء بجنوب شرق جدة، تسبّبت في انقطاع التيار الكهربائي.



وأوضح الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، عن هطول أمطار على أجزاء من محافظة جدة وطريق مكة - جدة السريع، وتسببت الأمطار والرياح المصاحبة لها في انقطاع التيار عن عدد من الأحياء؛ منها "أم السلم - المحاميد - الحرازات - العليا - الفضل - العدل - الأجاويد - الأمير فواز - الشفا - كتانه".



وتابع: إن الجهات المعنية باشرت وجارٍ إعادة التيار لوضعه الطبيعي.