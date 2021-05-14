لعيد صحي وآمن.. أمانة الرياض تغلق 249 منشأة خلال 5 أيام

أغلقت أمانة منطقة الرياض 249 منشأة خلال 5 أيام.
وقالت الأمانة أمس وعبر حسابها في تويتر: لعيد صحي وآمن.. 22 ألف جولة رقابية نفذناها خلال الأيام الـ5 الماضية أسفرت عن رصد 1,741 مخالفة وإغلاق 249 منشأة مخالفة لضوابط الإجراءات الاحترازية.
وأضافت: أبرز المخالفات المرصودة عدم الالتزام بقياس درجة الحرارة وعدم ارتداء الكمامات وعدم وضع الإرشادات الصحية وخلو الموقع من التجهيزات الوقائية، بالإضافة إلى تجمعات العاملين والزبائن.أمانة منطقة الرياض
نفذت 22 ألف جولة رقابية رصدت خلالها 1,741 مخالفة
أغلقت أمانة منطقة الرياض 249 منشأة خلال 5 أيام.
وقالت الأمانة أمس وعبر حسابها في تويتر: لعيد صحي وآمن.. 22 ألف جولة رقابية نفذناها خلال الأيام الـ5 الماضية أسفرت عن رصد 1,741 مخالفة وإغلاق 249 منشأة مخالفة لضوابط الإجراءات الاحترازية.
وأضافت: أبرز المخالفات المرصودة عدم الالتزام بقياس درجة الحرارة وعدم ارتداء الكمامات وعدم وضع الإرشادات الصحية وخلو الموقع من التجهيزات الوقائية، بالإضافة إلى تجمعات العاملين والزبائن.