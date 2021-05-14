لعيد صحي وآمن.. أمانة الرياض تغلق 249 منشأة خلال 5 أيام

نفذت 22 ألف جولة رقابية رصدت خلالها 1,741 مخالفة

أغلقت أمانة منطقة الرياض 249 منشأة خلال 5 أيام.

وقالت الأمانة أمس وعبر حسابها في تويتر: لعيد صحي وآمن.. 22 ألف جولة رقابية نفذناها خلال الأيام الـ5 الماضية أسفرت عن رصد 1,741 مخالفة وإغلاق 249 منشأة مخالفة لضوابط الإجراءات الاحترازية.

وأضافت: أبرز المخالفات المرصودة عدم الالتزام بقياس درجة الحرارة وعدم ارتداء الكمامات وعدم وضع الإرشادات الصحية وخلو الموقع من التجهيزات الوقائية، بالإضافة إلى تجمعات العاملين والزبائن.

أمانة منطقة الرياض

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14 مايو 2021 - 2 شوّال 1442 11:02 AM

نفذت 22 ألف جولة رقابية رصدت خلالها 1,741 مخالفة

لعيد صحي وآمن.. أمانة الرياض تغلق 249 منشأة خلال 5 أيام

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أغلقت أمانة منطقة الرياض 249 منشأة خلال 5 أيام.

وقالت الأمانة أمس وعبر حسابها في تويتر: لعيد صحي وآمن.. 22 ألف جولة رقابية نفذناها خلال الأيام الـ5 الماضية أسفرت عن رصد 1,741 مخالفة وإغلاق 249 منشأة مخالفة لضوابط الإجراءات الاحترازية.

وأضافت: أبرز المخالفات المرصودة عدم الالتزام بقياس درجة الحرارة وعدم ارتداء الكمامات وعدم وضع الإرشادات الصحية وخلو الموقع من التجهيزات الوقائية، بالإضافة إلى تجمعات العاملين والزبائن.

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