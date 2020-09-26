عن اعتذار "أديب" بشأن تشكيل الحكومة.. "ماكرون": فرنسا لن تخذل لبنان

الرئيس يدلي ببيان في مرحلة لاحقة

نقلت "رويترز" عن مصدر مقرب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، قوله: "إن فرنسا لن تخذل لبنان"، وذلك بعد إعلان رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب اعتذاره عن عدم تشكيل الحكومة.



واعتبر المصدر أن اعتذار "أديب" يعني أن "الأحزاب السياسية في لبنان ارتكبت خيانة جماعية".

وبين أن "ماكرون" سيدلي ببيان في مرحلة لاحقة، وفقاً لـ"رويترز".