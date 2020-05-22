شرطة الرياض : القبض على المتباهي بإطلاق النار وصاحب الحساب الذي وثّق ذلك ونشره

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأنه إشارة إلى ما تم رصده عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر من خلاله شخص يطلق النار ويتباهى بحيازة سلاح ناري والاستعراض فيه ، فقد تمكنت الجهات الأمنية ـ بفضلٍ من الله - من تحديد هويته وهوية صاحب الحساب الذي قام بتوثيق ذلك ونشره، والقبض عليهما وهما(مواطِنَانْ/ في العقدين الثاني والثالث من العمر) ، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة العامة.