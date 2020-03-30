جامعة طيبة تطلق مبادرة لتقديم أبحاث علمية عن "كورونا"

تتضمن معرفة الآثار المترتبة على الفيروس وكيفية علاجه

أطلقت جامعة طيبة مبادرةً لتقديم أبحاث ودراسات علمية حول انتشار فيروس "كورونا" "كوفيد- 19"، خلال الفترة من 5 إلى 14 شعبان 1441هـ، 29 مارس إلى 7 أبريل 2020.

وتهدف المبادرة إلى إيجاد حلول علمية طبية من خلال معرفة التسلسل الجيني للفيروس والطرق المخبرية لاكتشافه، والوقاية منه، وعلاجه، والحد من انتشاره، بالإضافة إلى معرفة الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي نتجت عن الفيروس والمترتبة على المجتمع.

وشكر مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، على ما يحظى به قطاع التعليم من رعاية واهتمام كبيرين.

وقال: إن الجهود المبذولة والإجراءات الاحترازية التي تقدمها الحكومة للوقاية والحد من انتشار فيروس "كورونا"، تدل على حرص المملكة على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

وأضاف الدكتور "السراني" أن الجامعة تسعى بدورها الوطني، ومنارتها العلمية بهذه المبادرة إلى أن تبرز جهود المملكة في مواجهة الجائحة العالمية، ودراسة التسلسل الجيني للفيروس بالتقنيات الحديثة، واكتشاف وتطوير طرق حديثة للتشخيص بمنهجية علمية طبية، كما أن الجامعة تحاول من خلال هذه المبادرة، لاكتشاف طرق وقائية للحد من انتشار الفيروس، وتطور أجهزة هندسية للكشف عنه.

ولفت إلى أن الجامعة ستتعاون مع المراكز البحثية في مختلف القطاعات الصحية والأكاديمية بالمملكة، والتطوير من آلية إدارة الأزمات في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، وعمل دراسات بحثية لإبراز الهدي النبوي في التعامل مع الأوبئة.

واشترطت عمادة البحث العلمي للتقديم على المبادرة: أن يكون الباحث الرئيسي منتسباً لجامعة طيبة، وللباحث تسليم مقترح بحثي واحد فقط كباحث رئيسي.

ويحق للباحث المشاركة في أكثر من بحث كباحث مشارك فقط، وألا يقل عدد الباحثين من الجامعة عن ثلاثة باحثين، ولا يزيد على تسعة باحثين في كل مقترح بحثي، وألا يزيد عدد الباحثين من خارج الجامعة على ثلث العدد الكلي للباحثين من الفريق البحثي.

ويحدد المبلغ بناء على تقييم المقترحات البحثية ومدى التأثير البحثي، وجودة المخرجات المتوقعة منه، وعلى الفريق البحثي إرسال المقترح البحثي بصيغتي PDF أو Word document، على البريد الإلكتروني DSR@taibahu.edu.sa.