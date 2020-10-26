الجزائر.. 276 إصابة جديدة بـ"كورونا"

تسجيل 8 وفيات خلال يوم

أعلنت وزارة الصحة والسكان الجزائرية اليوم الاثنين تسجيل 276 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الجزائر خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وبيّن الناطق الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة الفيروس جمال فورار أن العدد الإجمالي للإصابات بالوباء ارتفع إلى 56423 حالة.

وأضاف بأن اللجنة سجّلت 8 حالات وفاة إضافية خلال المدة نفسها؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1922 حالة.

وأوضح أن 178 مريضًا تماثلوا للشفاء؛ ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 39273 حالة.